В Подмосковье выпустят первый в России беспроводной слуховой аппарат в марте 2026 года

ГК «Исток-Аудио» из наукограда Фрязино представит в марте 2026 года слуховые аппараты нового поколения с беспроводной связью и собственным микропроцессором, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

ГК «Исток-Аудио», расположенная в подмосковном Фрязино, в марте 2026 года начнет продажи слуховых аппаратов нового поколения. Новая серия устройств «Прима» оснащена собственным микропроцессором, который по характеристикам не уступает зарубежным аналогам.

Слуховые аппараты поддерживают беспроводную связь, что позволяет управлять ими через мобильное приложение, а также использовать для прослушивания звонков, музыки и аудиокниг. В линейке представлены модели на воздушно-цинковых батареях и перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторах.

Аппараты «Прима» используют современные технологии обработки звука и способны автоматически анализировать акустическую обстановку для точной передачи звучания в любых условиях. Микропроцессор был разработан инженерами и программистами компании.

ГК «Исток-Аудио» более 30 лет занимается производством технических средств реабилитации для слабослышащих. Ежегодно компания реализует около 80 тысяч слуховых аппаратов, а всего выпустила более 2,6 млн устройств. Ранее предприятие создало серию аппаратов «Руна» на собственном микропроцессоре, что стало технологическим прорывом на российском рынке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в реабилитационном центре «Ясенки» по запросу врачей появится бассейн.

«У нас на территории Подмосковья действует ряд госпиталей, где восстанавливаются ребята (с СВО — ред.), и наша задача — оснастить реабилитационные комплексы всем необходимым», — сказал Воробьев.