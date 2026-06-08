В Подмосковье выбрали лучших руководительниц агропредприятий

В Подмосковье подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Женщины в АПК» и определили победительниц в номинации «Суперженщина». Лучших руководительниц отметили за вклад в развитие аграрной отрасли и сельских территорий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Региональный этап конкурса «Женщины в АПК» направлен на поддержку инициатив в агропромышленном комплексе и популяризацию успешных управленческих практик. В Подмосковье были учреждены четыре специальные номинации для руководителей предприятий, авторов стартапов, инициаторов социальных проектов и активных жительниц сел.

Первое место в номинации «Суперженщина» заняла Мария Бочарова — исполнительный директор тепличного комплекса «Подмосковье» из Воскресенска. Предприятие выращивает в защищенном грунте томаты, огурцы и зеленные культуры, представленные в торговых сетях. Мария работает в АПК более 15 лет и руководит коллективом численностью свыше тысячи человек. Под ее руководством компания улучшила экономические показатели и внедрила цифровое управление процессами — от водоснабжения до микроклимата теплиц. На предприятии также действует система подготовки кадров «школа — вуз — трудоустройство», развивается работа с молодежью.

Второе место заняла Мария Насонова, директор по производству компании «Норебо РУ» из Клина, специализирующейся на переработке и фасовке рыбы и морепродуктов. Под ее руководством реализован проект цифровизации с внедрением видеоаналитики. Это позволило увеличить производительность труда на 42,5%, автоматизировать учет и повысить прозрачность процессов.

Третье место получила Анна Старостина, основательница кондитерской фабрики «Раменские ириски». За несколько лет она развила домашнее производство до полноценного предприятия с собственным брендом. Предприниматель разработала 12 авторских рецептур ириски без красителей и усилителей вкуса и создала узнаваемую упаковку, отражающую культурный код города.

Торжественное награждение финалисток пройдет 7 августа на выставке «День Поля Московской области».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.