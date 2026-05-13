В Подмосковье ввели стандарт роботизации складов

В Московской области утвердили типовые правила строительства логистических объектов с учетом роботизации процессов. Новый стандарт позволит повысить скорость и точность складских операций и сократить потребность в персонале, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Подмосковье занимает первое место среди регионов по вводу коммерческой складской недвижимости: построено более 9,5 млн кв. метров, еще около 5,5 млн кв. метров находятся в стадии строительства. Новый стандарт предусматривает возможность автоматизации операций уже на этапе проектирования зданий.

«Каждый этап работы склада — от разгрузки и хранения до сортировки и комплектации — при использовании специализированных роботов становится намного эффективнее: повышается скорость и точность, снижается число сотрудников», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на открытии выставки «Металлообработка-2026».

По ее словам, общая численность персонала на складе может сократиться почти в 2,5 раза. На отдельных этапах, включая сортировку и комплектацию с применением роботизированных рук, конвейеров cross-belt и систем pick-to-light, штат уменьшается в 3,3 раза, а точность операций достигает 99,9%. Использование AGV-роботов, RFID-меток, QR- и штрихкодов ускоряет перемещение товаров на 50–60%, а автоматизация хранения повышает эффективность использования площадей на 50–75%.

Стандарт распространяется на новые склады площадью от 100 тыс. кв. метров, где возможно автоматизировать все этапы работы. На объектах площадью от 30 до 100 тыс. кв. метров роботизация предусмотрена для перемещения, хранения, сортировки и комплектации товаров.

Подобрать площадку для инвестпроекта можно на инвестиционной карте Московской области, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.