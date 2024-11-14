В Подмосковье ввели налоговую льготу для владельцев административных центров

В Мособлдуме в целом приняли закон, устанавливающий налоговую льготу для организаций, владеющих административно-деловыми центрами, передает корреспондент РИАМО.

Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов пояснил, что для организаций, на балансе которых учтены административно-деловые центры, устанавливается льгота по налогу на имущество организаций:

2 года — 100%;

3-5 лет — 50%.

Условия:

объект введен в эксплуатацию после 1 янв. 2024 г.;

площадь объекта — более 30 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.