В Подмосковье введут новые льготы для роботизации бизнеса

Новые меры поддержки проектов с внедрением отечественных роботов готовят в Московской области. Льготы по налогу на прибыль и имуществу могут запустить во II квартале 2026 года, сообщила зампред правительства региона Екатерина Зиновьева на выставке «Металлообработка-2026», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В Подмосковье разрабатывают дополнительные механизмы стимулирования спроса на отечественные робототехнические решения. Они затронут налогообложение компаний, реализующих инвестиционные проекты с внедрением роботов.

«Первая мера — инвестиционный налоговый вычет — создается для поддержки крупных проектов с роботизированными решениями, где объем инвестиций за последний год составил не менее 200 млн рублей. Она предполагает возможность списания до 90% вложений в основные средства за счет льготы по региональной части налога и до 10% — по федеральной. Вторая мера — льгота по налогу на имущество, которая позволит обнулить его на три года для проектов с инвестициями от 50 млн рублей. Сейчас мы дорабатываем детали программ и не исключаем корректировку условий», — отметила Екатерина Зиновьева.

В регионе уже действуют две программы поддержки производителей роботов: льготная аренда и субсидия на КАПЕКС при строительстве собственных заводов. Подобрать площадку для реализации проекта можно на инвестиционной карте Московской области по ссылке: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Сервис создан в рамках регионального инвестиционного стандарта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.