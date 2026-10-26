В Подмосковье «Верде» увеличила выручку почти на 20% благодаря господдержке

Производитель пластиковых товаров для дома «Верде» из Подмосковья почти на 20% увеличил выручку и на 10% повысил эффективность производства после автоматизации процессов и внедрения роботизированных комплексов, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Верде» провела модернизацию благодаря льготному финансированию в размере 300 млн рублей от МСП Банка. Средства привлекли по специальной программе для малых технологических компаний, которую реализуют Минэкономразвития России и корпорация МСП.

Предприятие обновило системы нагрева и подачи полипропиленового сырья на станки. Это повысило эффективность оборудования и качество изделий. Роботизированные комплексы для съема продукции с линий помогли оптимизировать процессы и сократить долю ручного труда.

«Плечо господдержки позволяет не откладывать такие проекты на будущее, а уже сегодня проводить модернизацию производств, повышая эффективность процессов, качество продукции и объемы выпуска», — отметил генеральный директор корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.

Он добавил, что разработки малых технологических компаний востребованы как в промышленности и высокотехнологичных отраслях, так и на потребительском рынке. После ухода иностранных поставщиков российский малый бизнес занял освободившиеся ниши и обеспечил рынок необходимой продукцией.

С начала 2026 года «Верде» вывела на рынок более 10 новых товарных позиций и продолжает разрабатывать новые конструкции изделий.

«В сегменте товаров для дома важно сочетать практичность, удобство использования и продуманный дизайн», — отметил генеральный директор ООО «Верде» Константин Дубовицкий.

По его словам, компания совершенствует изделия с учетом повседневных потребностей людей. Льготное финансирование помогает планировать долгосрочные инвестиции и реализовывать новые идеи.

Поддержка малых технологических компаний осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на Съезде министров экономики субъектов РФ заявил о важности поддержки президента и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона.

«Сегодня мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на все готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить свое производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате «Лайт Индастриал». Все эти решения, которые были приняты правительством РФ при поддержке нашего президента, очень важны. Видим, что они работают и приносят результат», — заявил Воробьев.