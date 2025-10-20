В Подмосковье валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил более 592 тыс т

В Московской области отмечается положительная динамика по валовому сбору ключевых сельскохозяйственных культур. Значительно увеличены показатели по зерновым и зернобобовым, картофелю и овощам, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве сообщают, что валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 592,2 тыс. тонн, что на 89,9 тыс. тонн или 18% превышает показатель прошлого года. Также аграрии заготовили 335 тыс. тонн картофеля — на 24 тыс. тонн больше, чем в 2024 году. В регионе уже собрали 171,2 тыс. тонн овощей открытого грунта, прирост к уровню прошлого года составил 8,3 тыс. тонн.

Среди округов лидеров по уборке зерновых и зернобобовых: Зарайск, где собрано 115,2 тыс. тонн. Валовой сбор этих культур в Серебряных Прудах составляет 81,5 тыс. тонн, в Луховицах — 67,5 тыс. тонн, в Кашире — 51,5 тыс. тонн, в Коломне — 42,7 тыс. тонн. Дмитровский округ стал лидером в уборке овощей — больше 84,2 тыс. тонн, и картофеля — 96,4 тыс. тонн, также не отстает Коломна — здесь аграрии собрали 51,3 тыс. тонн овощей и 91,5 тыс. тонн картофеля.

На сегодняшний день убрано 99% площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые культуры. Урожайность выросла до 37 ц/га против 30,3 ц/га в 2024 году. Также отмечается рост урожайности картофеля до 311 ц/га и овощей открытого грунта до 338 ц/га.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.