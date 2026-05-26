В Подмосковье в ОЭЗ «Дубна» обсудили поддержку инвесторов

Бизнес-завтрак с участием представителей власти, резидентов и предпринимателей прошел в особой экономической зоне «Дубна» в Подмосковье. Участники обсудили меры господдержки, налоговые льготы и правила работы на площадке, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В конгресс-центре ОЭЗ «Дубна» встретились представители федеральных и региональных органов власти, надзорных и налоговых структур, депутаты Госдумы РФ, компании-резиденты и предприниматели наукограда. Главной темой стали региональные меры поддержки бизнеса, инвестиционные возможности и изменения правил ведения предпринимательской деятельности в Подмосковье. Мероприятие организовала управляющая компания ОЭЗ при поддержке правительства Московской области.

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев сообщил, что на площадке работают около 150 резидентов. 42 компании уже построили и запустили предприятия, еще 10 ведут строительство. Создано 11 тыс. рабочих мест, объем фактических инвестиций превысил 132 млрд рублей. В марте для резидентов открыли четвертую очередь ОЭЗ, где заявлено семь новых проектов.

«Сегодня на площадке ОЭЗ действует около 150 резидентов, 42 компании уже построили и запустили свои предприятия, еще 10 ведут строительство», — рассказал Антон Афанасьев.

Он добавил, что развитая инженерная и технологическая инфраструктура позволяет инвесторам в короткие сроки локализовать производство, а управляющая компания сопровождает проекты на всех этапах — от оформления земли до подключения к сетям.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлия Баринова напомнила о налоговых преференциях для резидентов. Налог на прибыль составляет 2% в первые пять лет, 7% — в следующие пять лет, затем 15,5% после получения первой прибыли. Налог на имущество обнуляется на 10 лет, земельный и транспортный — на пять лет. Также действует нулевая ставка на ввозные таможенные пошлины и НДС.

В рамках встречи представители Сбербанка рассказали о финансировании инновационных проектов. Отдельную секцию посвятили взаимодействию бизнеса с контролирующими органами: налоговой службой, прокуратурой и таможней. Участникам также представили меры сопровождения при строительстве новых объектов и порядок содержания территории ОЭЗ. Завершился бизнес-завтрак обзорной экскурсией по площадке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.