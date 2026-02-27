В Подмосковье в марте пройдет 204 тематические ярмарки

В марте в 38 муниципалитетах Подмосковья организуют 204 тематические ярмарки с продуктами и товарами для дома и дачи. Площадки откроются как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подготовиться к дачному сезону жители смогут на ярмарке «Все для дома и дачи» в Старой Купавне Богородского городского округа рядом с торговым центром «Шоколад». Продукцию региональных производителей представят на площадке «Сделано в Подмосковье» в Можайске на улице 1-й Железнодорожной.

Свежую рыбу и морепродукты предложат на ярмарке «Рыбный день» в поселке Ашукино городского округа Пушкино. В Химках на проспекте Мельникова подготовят специальную программу к Международному женскому дню, а в поселке Фряново Щелковского округа пройдет ярмарка «Сельские угодья».

В министерстве отметили, что качество товаров контролируют специалисты государственной ветеринарной службы Московской области. Актуальные адреса и график работы ярмарок размещены на интерактивной карте портала «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.