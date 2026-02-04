В Подмосковье в январе ввели 300 тыс кв м нежилых объектов и создали 2,8 тыс рабочих мест

Центр содействия строительству Московской области подвел итоги января: в регионе ввели в эксплуатацию почти 300 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости, создано 2,8 тысячи новых рабочих мест и привлечено более 16 миллионов рублей инвестиций, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Центр содействия строительству также выдал 174 разрешения на строительство нежилых объектов общей площадью почти 400 тысяч квадратных метров. Ожидается, что эти проекты принесут более 24 миллионов рублей инвестиций и создадут свыше 3,2 тысячи рабочих мест для жителей области.

Среди ключевых проектов января — логистический хаб «Ориентир Запад» в Истринском округе площадью 155 тысяч квадратных метров, который обеспечит около 5 тысяч рабочих мест и станет важным центром логистики на трассах А107 и М9. В Наро-Фоминском округе начал работу завод стеклопакетов с мощностью 180 тысяч квадратных метров продукции в год, что позволит снизить зависимость от импорта. В Лобне открылась новая гостиница, которая повысит привлекательность города для деловых поездок и улучшит инфраструктуру на подъезде к Москве и аэропорту Шереметьево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.