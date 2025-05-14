В Подмосковье урожай овощей защищенного грунта с начала года превысил 50 тыс т

Круглый год в тепличных комплексах региона выращиваются культуры защищенного грунта, что позволяет обеспечивать рынок свежими овощами вне зависимости от сезона, удовлетворяя спрос. В общем объеме производства тепличных овощей в Подмосковье преобладают огурцы, в том числе короткоплодный, среднеплодный, длинноплодный. Также выращивают томаты различных сортов: черри, коктейльный, сливовидный, круглый, и прочие культуры, среди которых перцы, баклажаны, листовые салаты и другие. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С начала года урожай овощей защищенного грунта составил более 50 тыс. тонн. Так, валовый сбор огурцов превысил 33,1 тыс. тонн, томатов — 16 тыс. тонн, также было собрано около 935 тонн прочих культур.

В регионе активно развивается тепличное хозяйство — применяются передовые технологии, которые создают и поддерживают необходимый микроклимат, автоматизированы системы полива и освещения. Общая площадь зимних теплиц превышает 228 гектаров.

В числе крупнейших региональных тепличных комплексов — ООО «Агрокультура Групп» в Кашире, где урожай овощей защищенного грунта с начала года составил почти 25 тыс. тонн. Валовый сбор в ООО «Луховицкие Овощи» превысил 13,8 тыс. тонн, на территории также функционирует распределительный центр, где обрабатываются и фасуются овощи для дальнейшей реализации. В теплицах ООО «Центральный Маркет» в Электростали в этом году собрали свыше 5,2 тыс. тонн овощей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.