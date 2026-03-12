В Подмосковье упростили сервис для партнеров «Гарантийного фонда»

Финансовые организации Подмосковья получили возможность онлайн уведомлять о закрытии кредитных договоров через региональный портал. Сервис доступен партнерам Московского областного гарантийного фонда и дополнен умными функциями проверки и автозаполнения данных, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале расширили услугу по оформлению поручительств фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства. Теперь банки и финансовые организации могут в электронном виде сообщать о закрытии кредитного договора или договора займа.

Услуга была переведена в цифровой формат в 2024 году. В обновленной версии добавлены два умных сервиса, которые помогают сократить количество ошибок и ускорить подачу документов.

Среди новых инструментов — предпроверка наличия компании-партнера в справочниках по заключенным соглашениям по ИНН, а также автозаполнение сведений о заявителе по ИНН, включая полное наименование, ОГРН и КПП.

Услуга «Предоставление поручительств Гарантийным фондом Московской области» предоставляется бесплатно. Ею могут воспользоваться юридические лица — банки и финансовые организации, обслуживающие предпринимателей региона и заключившие с фондом соглашение о сотрудничестве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.