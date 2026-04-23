В Подмосковье упростили получение субсидии для бизнеса

Электронную услугу по возмещению затрат на услуги торговых площадок обновили в Подмосковье. В нее внедрили два умных сервиса и запустили проактивный обмен данными с торговыми площадками, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В электронную форму услуги по возмещению затрат на оплату услуг торговых площадок добавили сервис расчета планируемого объема налоговых отчислений за год получения субсидии. Он помогает предпринимателям определить показатель, которого необходимо достичь в рамках поддержки.

Также внедрен сервис автозаполнения сведений о контактном лице при наличии представителя заявителя. Это сокращает время на подготовку заявления и снижает количество ошибок при заполнении.

Кроме того, в рамках новой подуслуги сотрудники Мининвеста региона проактивно направляют запросы представителям торговых площадок о подтверждении затрат заявителя. Информация поступает в личный кабинет на региональном портале.

Услуга «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства» доступна на регпортале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Поддержка МСП». Предприниматели могут подать заявку на субсидию, направить отчетность или заключить дополнительное соглашение. Для этого необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать цель обращения, указать категорию заявителя и прикрепить документы. Решение направляется в личный кабинет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.