В Подмосковье свыше 1,2 тыс МСП занимаются производством товаров для детей

Московская область входит в число лидеров среди российский регионов по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере производства детских товаров и предоставления услуг для детей. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«По количеству МСП, занятых в индустрии детских товаров, а также в сфере услуг для детей Подмосковье занимает второе место в России. В этой сфере работают 1 267 подмосковных субъектов МСП. Для этой сферы в регионе работает широкий спектр мер поддержки: недвижимость в аренду по льготной ставке, участие в программе «100% Подмосковье», субсидии, например, на маркетплейсы и франшизу, а также льготные займы, включая новый заем от регионального Фонда развития промышленности под 1%», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По данным корпорации МСП, всего в России свыше 14,5 тысяч малых и средних предприятий занимаются производством товаров и предоставлением услуг для детей. За последние три года количество таких компаний увеличилось почти на 10%. Выручка предприятий в 2023 году составила около 188 млрд рублей. По предварительной оценке Корпорации МСП, по итогам 2024 года она превысит 200 млрд рублей.

«Количество МСП в сфере детских товаров и услуг ежегодно увеличивается более чем на 400 компаний в последние три года. Объем финансирования таких предприятий с поддержкой Национальной гарантийной системы составил более 9 млрд рублей за этот период. Наибольший спрос на финансовую поддержку пришелся на сферу производства гигиенических изделий — около 2,9 млрд рублей, детского питания — около 1,6 млрд рублей, игр и игрушек — 1,5 млрд рублей. Российским производителям удалось не просто заместить ушедшие иностранные бренды, но и создать свои уникальные продукты. Так, при поддержке нашего дочернего МСП Банка компания из Новосибирска успешно выпускает авторские развивающие игрушки из дерева, а в Башкортостане запущено производство детского развивающего оборудования, в том числе для сенсорных комнат», — заявил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Среди всех МСП, работающих в сфере детских товаров и услуг, более 7,9 тыс. занимаются дневным уходом за детьми. Еще порядка 2,5 тысяч предоставляют образовательные услуги и услуги отдыха детей и их оздоровления. В производстве детских игрушек задействовано свыше 1,9 тыс. компаний. Причем 13 предприятий специализированно занимаются ремонтом детских игрушек. Гигиенические изделия выпускают 675 предприятий, и 571 предприятие шьет детскую одежду для младшего возраста (производители одежды для детей старших возрастов в статистике не учтены, поскольку имеют общий ОКВЭД с производителями взрослой одежды). На сегодняшний день 471 предприятие занимается продажей детских товаров и 354 выпускает детские пищевые продукты (молоко, соки, мясная, лечебная и диетическая продукция). А детские велосипеды, коляски и комплектующие к ним выпускает 41 производитель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.