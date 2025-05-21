В Подмосковье строят комплекс для производства утиной печени

В Московской области на территории Можайского муниципального округа продолжается строительство комплекса по выращиванию уток на 125 тысяч голов в год для производства утиной печени, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Комплекс по выращиванию уток будет содержать 24 ангара, 12 из которых уже возведено. Первую партию птиц планируется завезти до конца этого года. После выхода на проектную мощность комплекс будет производить 165 тонн продукции ежегодно, из которой 100 тонн мяса птицы в год, 35 тонн утиной печени «фуа-гра», 30 тонн субпродуктов. Ввод объекта в эксплуатацию обеспечит 140 дополнительных рабочих мест для жителей муниципального округа.

Объем инвестиций в проект превышает 1 миллиард рублей. С 2018 года компания работает в Калининградской области, а расширение производства в Подмосковье обусловлено повышением спроса на продукцию. В ассортименте предприятия — риеты, различные виды паштетов, утиная печень «фуа-гра», утиная грудка «магре».

Завершить реализацию инвестиционного проекта планируется к концу года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.