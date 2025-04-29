В Подмосковье стартует конкурс лучших практик бюджетного информирования

В Подмосковье открыта регистрация на конкурс «Бюджет для граждан». Задача участников — рассказать о государственном бюджете в доступной и наглядной форме для широкой аудитории. Представить работы можно в разнообразных форматах: в виде комиксов, графических романов, инсталляций, видеороликов, настольных игр и обучающих материалов. Подать заявку на участие можно до 2 июня 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Ежегодный конкурс «Бюджет для граждан» призван привлечь активное население к участию в просветительских проектах по экономической и финансовой тематике, способствовать обмену опытом и свежими идеями и выявлять лучшие практики по представлению бюджета. Каждый конкурсант получает уникальную возможность раскрыть творческий потенциал, внедрить инновационные решения и представить бюджетные темы интересно и доступно.

В этом году региональный этап конкурса пройдет в 17 номинациях.

Для физических лиц младше 15 лет:

«Бюджет для граждан в современных формах искусства»;

«Лучший видеоролик о бюджете»;

«Информационные карточки по бюджету для социальных сетей и мессенджеров»;

«Лучшая настольная игра о бюджете для граждан»;

«Бюджет и технологии будущего».

Для физических лиц старше 15 лет:

«Бюджет для граждан в современных формах искусства»;

«Лучший видеоролик о бюджете»;

«Информационные карточки по бюджету для социальных сетей и мессенджеров»;

«Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства»;

«Лучшая настольная игра о бюджете для граждан»;

«Бюджет и технологии будущего».

Для юридических лиц:

«Современные формы представления проекта регионального бюджета для граждан»;

«Современные формы представления проекта местного бюджета для граждан»;

«Лучшее обучающее мероприятие по бюджетной тематике»;

«Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан»;

«Бюджет для граждан от СМИ»;

«Бюджет и технологии будущего».

Конкурс открыт для всех россиян независимо от возраста и профессиональной деятельности. Для участия претенденты должны подать одним пакетом всю необходимую документацию: заявку в электронном виде в форматах word и pdf; конкурсный проект (презентация, буклет и т. п.), компетентно и творчески изложенный доступным языком; а также отдельный файл, содержащий описание и практическое применение своей идеи.

Направить свои проекты необходимо на адрес электронной почты: ShatohinaLA@mosreg.ru с приложением электронной (сканированной) версии подписанной заявки до 2 июня 2025 года (до 18:00 по московскому времени).

С момента завершения приема заявок комиссия конкурса проверит их на соответствие заданным параметрам в течение двух рабочих дней. Участники, проекты которых будут требовать доработки, получат соответствующие замечания на e-mail, с возможностью доработки недочетов до 13 июня. Претенденты, не изъявившие желания представить доработанный конкурсный проект, будут исключены из участия в региональном туре «Бюджета для граждан».

Работы конкурсантов будут оценены в баллах, в соответствии с установленными критериями, в числе которых не только оригинальная и доступная подача материала, но и реальные перспективы внедрения новаторской идеи в практическую работу.

Информация об итогах конкурса будет размещена на официальном сайте министерства экономики и финансов Московской области в срок до 10.07.2025 с указанием даты, времени и места проведения церемонии награждения победителей.

Призеры регионального тура примут участие во Всероссийском конкурсе «Бюджет для граждан», который будет проходить в финансовом университете при правительстве Российской Федерации.

Подробнее с положением конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Как ранее рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, лидерство имеет значение только тогда, когда оно направлено на помощь жителям, достижение результата.

«Результат получается гораздо весомее, когда эффективность идет вместе с чуткостью и заботой», — отметил губернатор.