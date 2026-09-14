В Подмосковье стартовала программа «Мама-предприниматель»

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Региональный этап программы «Мама-предприниматель» проходит в Подмосковье с 14 по 18 сентября для 50 жительниц региона, которые планируют открыть или развивают собственный бизнес, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель» проходит в Московской области с 14 по 18 сентября. В пятом региональном этапе участвуют 50 жительниц Подмосковья, которые планируют открыть свое дело или развивают бизнес на ранней стадии.

Программа помогает участницам проверить бизнес-идею, получить прикладные знания и доработать финансовую модель. При поддержке центра «Мой бизнес» Московской области женщины вместе с экспертами определят целевую аудиторию, сформируют ценностное предложение, изучат инструменты продвижения и подготовят презентации проектов к финальной защите.

В финал регионального этапа выйдут 10 участниц. Победительница получит 150 тыс. рублей на развитие бизнеса и представит Подмосковье на федеральном этапе, главный приз которого составляет 1 млн рублей.

Наставником участниц станет генеральный директор SCALE IT, победительница Forbes Woman Mercury Awards 2026 Мария Кизима. Она и команда экспертов помогут доработать бизнес-идеи и подготовить проекты к защите.

Организатор программы — Минэкономразвития России, оператор — Национальное агентство «Мой бизнес». Проект реализуют при поддержке Союза Женщин России по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.