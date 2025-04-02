В Подмосковье стартовала акция «Неделя без турникетов»

В Московской области стартовала Всероссийская акция «Неделя без турникетов», организатором которой стал союз машиностроителей России. В рамках акции пройдут экскурсии на промышленные предприятия Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В весеннем этапе акции, предназначенной в первую очередь для школьников, студентов колледжей и вузов, в этом году принимают участие около 20 ведущих машиностроительных организаций Подмосковья.

«Акция проводится уже десять лет подряд, начиная с 2015 года, и мы видим результаты этой работы. Среднетехническое образование, которое было почти полностью забыто в 1990-е и начале 2000-х годов, сейчас возрождается. У нас на производстве успешно трудятся высокопрофессиональные фрезеровщики, токари, слесари, сварщики. Они получают высокую зарплату за качественно выполненный заказ и считают свою работу престижной. Многие студенты ККМТ уже проходят сегодня практику в подразделениях и цехах предприятия, большинство планирует у нас остаться. Мы проводим грамотную социальную политику, в результате которой наши работники могут воспользоваться целым рядом льгот, среди которых, например, приобретение жилья по стоимости ниже рыночной», — рассказал генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

Акция продлится до 1 мая и направлена на профориентацию школьников и студентов.

В рамках акции пройдут экскурсии по цехам и промышленным объектам, встречи с ведущими работниками предприятий, профориентационное тестирование, развлекательные мероприятия.

Подробнее об акции «Неделя без турникетов» можно узнать здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.