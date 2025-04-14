В Подмосковье стартовал Всероссийский форум поддержки предпринимательства

В первый день пройдет пленарное заседание «Бизнес России: новые векторы и новые смыслы». С приветственным словом к участникам обратится заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак. В пленарной дискуссии примет участие министр экономического развития Максим Решетников, модератором площадки станет замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Особое внимание на форуме будет уделено мерам поддержки предпринимателей — участников специальной военной операции и членов их семей. Участники обсудят лучшие региональные практики в этом направлении

В программе также: работа инфраструктуры поддержки предпринимательства в периметре нового национального проекта; круглый стол по развитию предпринимательства в новых регионах России; благотворительный ужин #Мойбизнеспомогает в поддержку региональных фондов.

«Московская область в четвертый раз становится площадкой для проведения данного форума. Подмосковье — один из лидеров по числу МСП среди регионов страны. В области работает около 1,4 млн субъектов малого и среднего бизнеса и самозанятых. Сектор МСП составляет четверть экономики Подмосковья по объему и почти 30% по налогам. В малом и среднем бизнесе региона занято около 1,8 млн человек — почти каждый четвертый житель области. Поэтому поддержка и развитие этого сектора приоритетны для нашего региона. Мы рады вновь принимать гостей со всей страны, чтобы обсуждать и решать важные вопросы развития и поддержки предпринимательства», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

V Всероссийский форум «Мой бизнес» остается главной площадкой для диалога между бизнесом и государством, где вырабатываются конкретные решения по развитию предпринимательства в стране.

Организаторы мероприятия — Министерство экономического развития Российской Федерации и Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес — мои возможности», Генеральные партнеры — банк ПСБ и Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.