В Подмосковье стартовал «промышленный» экспортный форсаж

Начал работу 12 поток отраслевой акселерационной программы «Экспортный форсаж», запущенный Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фондом поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В этот поток вошли около 10 подмосковных компаний, представляющих производственный сектор экономики региона. Это предприятия из Балашихи, Подольска, Электростали, Мытищ, Раменского, Коломны и Дубны. Образовательный интенсив позволит им бесплатно прокачать свои навыки внешнеэкономической работы, получить необходимые знания и поддержку специалистов и под руководством экспертов разработать стратегию для выхода на иностранный рынок.

По итогам обучения предприятия научатся правильно выбирать перспективные для себя рынки, смогут грамотно разработать для них маркетинговую стратегию, провести переговоры, а также оптимизировать логистические издержки и снизить возможные риски.

Образовательный курс предполагает проведение шести двухдневных очных семинаров, индивидуальных консультаций компаний с наставниками и защиты итоговых проектов. Каждая компания, успешно завершившая курс, получит комплект учебных материалов, аналитику по выбранному для экспорта рынку, необходимые консультации наставников и готовую комплексную стратегию для выхода на экспорт.

Обучение по программе является бесплатным. Узнать подробности и подать заявку на участие в будущих акселераторах можно на сайте Фонда поддержки ВЭД МО.

Помимо образовательных услуг Фонд поддержки ВЭД МО оказывает подмосковным компаниям и иную поддержку. Его услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

С полным перечнем услуг для экспортеров можно ознакомиться на Инвестиционном портале Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.