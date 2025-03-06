В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»

С 2013 года при поддержке Минэкономразвития России реализуется федеральная программа поддержки женского предпринимательства «Мама-предприниматель». За это время более 15 тыс. женщин получили консультации профессионалов из бизнеса, гранты для старта и развития своего дела. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Программа «Мама-предприниматель» показала свою эффективность: за все время реализации в ней приняли участие более 15 тыс. женщин, 70% из которых успешно развивают свои бизнес-проекты в различных экономических сферах. Но, как и бизнес, программа не может стоять на месте, она должна совершенствоваться, оставаться актуальной, поэтому в этом году есть ряд изменений. При рассмотрении заявки предпочтение будет отдаваться проектам из приоритетных сфер экономики, запланированы специальные треки программы, адаптированные под задачи по развитию бизнеса в исторических регионах, а также грантовая поддержка увеличена до 150 тыс. рублей», — пояснила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Программа «Мама-предприниматель» ориентирована на поддержку женщин с несовершеннолетними детьми или находящихся в декрете. По словам замминистра, это важно, так как вовлечение женщин в предпринимательство — один из способов создания устойчивого финансового благополучия семей.

Программа реализуется в несколько этапов. На региональном этапе женщины проходят обучение по основам предпринимательства, дорабатывают свою бизнес-идею, продумывают бизнес-план, знакомятся с успешными предпринимателями, консультируются с экспертами. Лучшие проекты получают грантовую поддержку, с 2025 года ее объем увеличен до 150 тыс. рублей. Также предусмотрена реализация отдельных треков программы: «Мама на селе», «Мама в туризме», «Многодетная мама».

Следующий этап — федеральный. Победительницы региональных этапов и дополнительных треков проходят дополнительное обучение, прокачивают свои предпринимательские навыки, а также борются за гранты в размере 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. рублей.

«Программа «Мама-предприниматель» делает бизнес-проекты участниц более заметными. У нас есть случай, когда благодаря участию в проекте финалистка смогла получить грантовую поддержку уже по линии другого ведомства», — пояснила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Реализацию программы поддерживают крупный бизнес, фонды, бизнес-объединения. Так, партнером программы третий год выступает компания Wildberries.

«Согласно мировой статистике, примерно треть топ-менеджмента крупного и среднего бизнеса — это женщины, а в России этот показатель гораздо выше — и достигает уже почти 50%. Поддержка женского предпринимательства важна как для компании, так и для меня лично. Мы третий год идем вместе с проектом «Мама-предприниматель». Он не только дает гранты и знания, но и погружает в окружение единомышленников, формирует новых уверенных лидеров — будущее нашей страны. Желаю всем участницам удачи и новых побед!» — сказала глава РВБ, основатель Wildberries Татьяна Ким.

В качестве банка-партнера программу поддерживает Сбер.

«Сбер поддерживает программу «Мама-предприниматель», потому что мы верим в силу женщин, которые стремятся изменить свою жизнь и жизнь своих семей через предпринимательство. Наши эксперты помогают участницам на всех этапах — от регистрации бизнеса, разработки бизнес-плана до управления командой и сохранения баланса между работой и личной жизнью. Мы трудимся для того, чтобы их проекты были успешными, а занятие бизнесом приносило не только доход, но и радость, вдохновение и уверенность в завтрашнем дне. Для нас важно, чтобы каждая мама-предприниматель чувствовала поддержку и могла реализовать свои мечты», — рассказал зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Грантодателем проекта является фонд «Наше будущее».

«Фонд «Наше будущее» много лет поддерживает программу «Мама-предприниматель», поскольку именно женское предпринимательство, как и социальный бизнес, — это не только вклад в экономику, но и решение важных социальных задач. Мы видим, как участницы программы создают проекты, меняющие жизнь их семей, целых сообществ и территорий, и гордимся тем, что можем способствовать их успеху», — сказала директор фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Среди партнеров программы также «ВКонтакте», издательство «МИФ», союз женщин России.

Подать заявку на участие можно на сайте мамапредприниматель.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.