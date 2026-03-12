сегодня в 16:29

В Подмосковье стартовал прием заявок на премию по агротуризму

Прием заявок на первую Всероссийскую премию «Мастера сельского и агротуризма» откроется в Подмосковье 15 марта и продлится до 8 мая. К участию приглашают фермеров, предпринимателей и организации, развивающие туристические проекты на селе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Премия направлена на поддержку предпринимательства в сельской местности, формирование позитивного имиджа российских регионов и популяризацию лучших практик в сфере агротуризма. Участвовать могут как физические лица, так и хозяйствующие субъекты любой формы собственности, включая некоммерческие организации.

Проекты принимаются в семи номинациях: «Средство размещения», «Объект сельского и агротуризма», «Туристический маршрут», «Программа приема», «Туристический сувенир», «Событие в области сельского туризма» и «Маркетинговые материалы по популяризации туристического продукта».

В ведомстве отметили, что премия призвана стимулировать фермерское сообщество повышать стандарты гостеприимства и создавать привлекательные точки притяжения в деревнях и селах. По мнению организаторов, конкурс поможет участникам получить признание на региональном и федеральном уровне, а также расширить и масштабировать успешные инициативы.

Заявки оценит жюри из представителей органов исполнительной власти, туристических объединений и отраслевых экспертов. Церемония награждения победителей пройдет в июне в Москве. Подать документы можно на сайте агро-туризм.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.