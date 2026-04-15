В Подмосковье стартовал прием заявок на премию «Экспортер года»

Прием заявок на региональный этап премии «Экспортер года. Сделано в России» открылся в Московской области и продлится до 24 апреля 2026 года. Итоги конкурса подведут до 1 июня, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области объявил о старте конкурса «Экспортер года Московской области». Он является региональным этапом федеральной премии «Экспортер года. Сделано в России».

В 2026 году организаторы обновили список номинаций. Представители креативных индустрий и высокотехнологичных отраслей смогут подать заявки в нескольких категориях. Отдельное внимание уделят успешным маркетинговым кампаниям, реализованным на зарубежных рынках.

Конкурс включает 12 номинаций, среди которых «Экспортер года. Промышленность», «Агропромышленный комплекс», «Продукты питания», «Индустрия моды», «Индустрия красоты», «Высокие технологии и ИТ», «Кино, анимация», «Индустрия туризма», «Женщина-экспортер года», «Новая география», «Маркетинговый прорыв», «Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ».

Для участия необходимо выбрать номинацию и заполнить заявку на сайте Российского экспортного центра. Победителей регионального этапа наградят по итогам подведения результатов.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Информация о мерах поддержки и международных мероприятиях размещена на инвестиционном портале Московской области и сайте фонда поддержки ВЭД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.