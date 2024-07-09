В Подмосковье стартовал прием заявок на получение грантов для семейных ферм

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области объявило о старте приема заявок на получение грантов для развития семейных ферм. В рамках конкурса фермерские хозяйства региона могут получить поддержку до 30 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Для проекта на развитие семейных ферм в этом году предусмотрены гранты на 123 млн рублей. Оформить заявку на получение могут аграрии, деятельность которых зарегистрирована в Подмосковье не менее года, а также у которых отсутствуют задолженности. Еще одно важное условие — не менее 2 членов семьи главы хозяйства должны состоять на ферме», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Вложить полученные средства фермеры могут в расширение земельных участков, строительство или модернизацию производственной инфраструктуры и объектов хранения. Однако необходимо обеспечить софинансирование в размере не менее 40% от совокупного объема расходов. Также направить средства можно на погашение не более 20% льготного инвестиционного кредита, привлекаемого на реализацию бизнес-плана, или уплату процентов по льготному инвесткредиту в течение 18 месяцев с даты получения гранта.

Прием заявок продлится с 9 июля по 8 августа. Заявления формируются участниками конкурса в системе «Электронный бюджет» на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя. Также на портале можно найти контактную информацию в случае возникновения вопросов.

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