В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс «Развитие-Станкостроение»

Фонд содействия инновациям и Минпромторг России объявили о начале приема заявок на конкурс «Развитие-Станкостроение» для малых предприятий металлообрабатывающей отрасли Подмосковья. Прием заявок открыт до 30 марта, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Конкурс «Развитие-Станкостроение» проводится в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации» и направлен на укрепление технологического лидерства России. Его цель — предоставить грантовую поддержку малым предприятиям, которые занимаются созданием и выводом на рынок наукоемкой продукции, а также реализуют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке новых образцов станкоинструментальной продукции.

Размер гранта составляет до 30 млн рублей при обязательном внебюджетном софинансировании не менее 15%. Участники конкурса могут подать проекты по одному из трех направлений: разработка и создание металлорежущих станков с ЧПУ и обрабатывающих центров, производство ключевых комплектующих для станков и промышленных роботов в машиностроении, а также разработка критически важной инструментальной продукции.

Подать заявку можно до 30 марта на сайте фонда содействия инновациям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.