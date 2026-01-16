В Подмосковье стартовал эксперимент по добровольной маркировке детского питания

В России с января 2026 года начался эксперимент по добровольной маркировке детского питания, в котором активно участвуют предприятия Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С января 2026 года в России проводится эксперимент по добровольной маркировке отдельных видов детского питания. Пилотный проект продлится до октября и охватит молочную продукцию для детей до трех лет, а также консервированную продукцию для детей до одного года.

Эксперимент направлен на тестирование механизмов нанесения специальных маркировочных кодов и их использования всеми участниками рынка. Производители и продавцы, подавшие заявки, могут добровольно присоединиться к системе, чтобы заранее отработать процессы перед введением обязательной маркировки и снизить возможные риски и издержки.

Московская область занимает лидирующие позиции в производстве сухого молока, сливок и сухих смесей для детского питания. За 11 месяцев 2025 года подмосковные предприятия выпустили 27,2 тысячи тонн такой продукции, что на 0,8% больше, чем годом ранее. Регион обеспечил 84,5% производства сухих молочных смесей для детей раннего возраста в Центральном федеральном округе и 56,4% от общероссийского объема. По итогам 2024 года объем производства составил 29,7 тысячи тонн. Среди ведущих предприятий отрасли — АО «Детский продукт Истра-Нутриция», ООО «ФАРМАЛАКТ» и ЗАО «Инфаприм».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.