В Подмосковье создали «умный» лифт

Серпуховский завод лифтового оборудования (СЗЛ, входит в ГК «Садовое кольцо») представил новое поколение лифтовых кабин, основанных на технологиях интернета вещей (IoT). Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Интерактивный лифт» разработан студией Артемия Лебедева и может быть управляем смартфоном. Он не только доставит вас на нужный этаж, но и выскажет комплименты, предоставит полезную информацию о погоде, пробках и биржевых котировках. С помощью зеркала интерактивная система может взаимодействовать с пассажирами, приветствуя их или делая комплименты.

«Сегодня завод уже принимает заказы на наши инновационные лифты. Рынок интеллектуальных моделей стремительно развивается, и то, что казалось фантазией несколько лет назад, теперь стало реальностью на СЗЛ. Спрос на такие системы высок, в связи с ростом строительства высотных энергоэффективных зданий, развитием умных городов и запросом жителей на новый уровень безопасности и комфорта», - говорит управляющий СЗЛ Леонид Черноног.

Интерактивный лифт стал первым в России лифтом следующего поколения, управляемым искусственным интеллектом и технологиями интернета вещей (IoT). Модельный ряд включает лифты грузоподъемностью 400, 630 и 1 000 кг. Черные информационные панели, двери и поручни кабины лифта выполнены из материалов, имитирующих мрамор, камень, металл и дерево.

«Раньше лифт рассматривался как место кратковременных поездок в замкнутом пространстве, теперь же он превращается в эргономичное пространство с абсолютно новым уровнем интеллекта, эстетики и комфорта, а также новым уровнем надежности и безопасности», - отмечает заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

Интерактивные лифты будут установлены в жилых комплексах российских городов уже в текущем году.



Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.



«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», - сказал губернатор.