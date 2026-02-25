В Подмосковье создали центр промышленной робототехники

Центры промышленной робототехники для автоматизации станкостроения сформированы в московском регионе и ряде других субъектов РФ. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Центры промышленной робототехники созданы для разработки и внедрения решений по автоматизации в станкостроении. О формировании таких площадок Михаил Мишустин рассказал в ходе отчета правительства в Государственной думе.

«Для разработки и внедрения таких решений сформированы мощные центры промышленной робототехники в московском регионе, Татарстане, Пермском крае, Нижегородской, Самарской, Челябинской и Томской областях», — сообщил Михаил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что станкостроение остается базовой отраслью для всех производств, поэтому особый акцент делается на автоматизацию. Он добавил, что несмотря на сложную международную конъюнктуру, в России созданы новые возможности для повышения конкурентоспособности экономики и обеспечения внутреннего рынка отечественной продукцией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.