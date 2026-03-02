В Подмосковье собирают первый российский водородный поезд

Первый в России поезд на водородных топливных элементах собирают на Демиховском машиностроительном заводе в Орехово-Зуевском округе Подмосковья в кооперации с Тверским вагоностроительным заводом. Опытные составы планируют направить на Сахалин в первой половине 2027 года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Силовая установка поезда работает на водородных топливных элементах. В результате реакции водорода с кислородом вырабатывается электроэнергия для питания тяговых двигателей и систем поезда, а побочным продуктом становится вода.

Поезд предназначен для эксплуатации на неэлектрифицированных участках железной дороги и не производит вредных выбросов. Проект реализуется в кооперации с Тверским вагоностроительным заводом.

«Новый поезд рассчитан на движение по неэлектрифицированным участкам железной дороги и не производит вредных выбросов. Водородный поезд не имеет аналогов на железнодорожной сети с колеей шириной 1520 мм», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В первой половине 2027 года опытные образцы направят на Сахалин для завершения сертификационных испытаний и последующей эксплуатации. В регионе уже формируют инфраструктуру для внедрения водородного транспорта, включая создание инжинирингового центра и испытательной базы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.