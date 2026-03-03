В Подмосковье сняли запрет на регистрацию лизингового авто

В Московской области по обращению бизнес-омбудсмена снят запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля, переданного по договору лизинга. Ограничения были наложены на машину из-за долгов лизингополучателя, несмотря на ее возврат собственнику, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

К исполняющему обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталье Чудаковой обратился представитель компании-лизингодателя. Ранее организация передала автомобиль по договору лизинга подмосковной фирме, однако из-за неисполнения финансовых обязательств договор расторгли, а транспортное средство вернули владельцу.

Позднее выяснилось, что судебный пристав-исполнитель Одинцовского РОСП в рамках исполнительных производств в отношении лизингополучателя ввел запрет на регистрационные действия с этим автомобилем. Ходатайства и жалобы в службу судебных приставов об отмене ограничений остались без ответа.

Уполномоченный указал, что согласно части 1 статьи 23 Федерального закона № 164-ФЗ на предмет лизинга не может быть обращено взыскание третьих лиц по обязательствам лизингополучателя, даже если имущество зарегистрировано на его имя. Для восстановления прав заявителя было направлено обращение руководителю ГУФССП России по Московской области с просьбой провести проверку. В результате запрет на регистрационные действия сняли.

Предприниматели могут направить жалобу почтой по адресу: 143082, Московская область, г.о. Одинцовский, д. Раздоры, тер. Рублево-Успенское ш., км 1-й, д. 1, корп. А, по электронной почте uzpp@mosreg.ru, через кол-центр по телефону +7 (800) 550-63-53 или обратиться в общественную приемную в муниципалитетах региона.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.