В Подмосковье с начала года зарегистрировали 8,5 тыс МСП

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области с начала года выросло более чем на 8,5 тысячи и превысило 487 тысяч. По сравнению с прошлым годом прирост составил 20,6 тысячи компаний, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В настоящее время в секторе малого и среднего предпринимательства Подмосковья работают 487,2 тысячи компаний. Положительную динамику отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«С начала года в Подмосковье число субъектов МСП увеличилось более чем на 8,5 тысячи — сегодня в регионе работает 487,2 тыс. компаний в этом секторе. По сравнению с годом ранее количество предпринимателей выросло на 20,6 тысячи», — отметила Екатерина Зиновьева.

Предпринимателям региона доступны финансовые и нефинансовые меры поддержки. Подробная информация размещена на инвестиционном портале Московской области.

В первом квартале 2026 года Московский областной гарантийный фонд выдал 99 поручительств на сумму 933,96 млн рублей. Кроме того, субъекты МСП и самозанятые могут получить консультации и услуги в центре «Мой бизнес». Открыт прием заявок на оформление прав на результаты интеллектуальной деятельности, содействие в сертификации и разработку конструкторской документации и промышленного дизайна.

Малый и средний бизнес Подмосковья также активно участвует в закупках госкомпаний. По итогам 2025 года объем таких закупок у предприятий региона составил 404 млрд рублей, поставщиками стали 12 тысяч компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.