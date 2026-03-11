В Подмосковье с начала 2026 года зарегистрировали 15 тыс МСП

«За первые два месяца 2026 года в реестр МСП было включено 15 тыс. предприятий, из них — почти 380 в приоритетных отраслях промышленности. Общее количество МСП в Московской области составляет 484 785 предприятий, что на 5% выше, чем в марте 2025 года», — рассказала Зиновьева.

В целом по стране за январь–февраль 2026 года в реестр включили более 240 тыс. МСП — на 34 тыс., или почти на 17%, больше, чем годом ранее. По данным на 10 марта их общее число превысило 6,9 млн, что почти на 4% выше показателя прошлого года. Основной рост обеспечили предприятия в обрабатывающей промышленности, научно-технической сфере, туризме и логистике.

В Корпорации МСП сообщили, что средний возраст бизнеса увеличился до 7 лет и 6 месяцев. Рост происходит на фоне увеличения выручки: по данным контрольно-кассовой техники, в 2025 году она достигла 31,7 трлн рублей, что на 7% выше уровня 2024 года. Поддержка сектора с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.