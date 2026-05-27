В Подмосковье с 18 по 22 мая провели 83 земельных аукциона

За отчетный период в регионе провели 83 процедуры по продаже и аренде земельных участков и иного имущества. Общий интерес к лотам подтвердили 265 участников. В среднем на одну конкурентную процедуру приходилось 4,87 претендента, что свидетельствует о стабильном спросе на объекты, выставленные на торги.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.