В Подмосковье с 1 сентября 2027 года введут новый ГОСТ на кукурузное масло

Росстандарт утвердил межгосударственный стандарт на кукурузное масло, который начнет действовать с 1 сентября 2027 года. Документ устанавливает требования к качеству и безопасности продукции, включая масло для детского питания, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Новый ГОСТ распространяется на кукурузное масло, произведенное из зародышей зерен кукурузы. Он охватывает продукцию для непосредственного употребления в пищу, в том числе для детского питания, а также масло, используемое в пищевой промышленности и подлежащее дальнейшей рафинации на предприятиях масложировой отрасли.

Документ закрепляет классификацию кукурузного масла и устанавливает детальные технические требования к готовому продукту и исходному сырью. Это позволит унифицировать подходы к контролю качества и повысить безопасность продукции на рынке стран — участниц соглашения.

В ведомстве отметили, что введение стандарта станет важным шагом в регулировании сегмента. Четкие требования дадут производителям ориентиры для соблюдения норм и, как ожидается, будут способствовать повышению качества кукурузного масла, в том числе используемого в детском рационе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.