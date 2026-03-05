В Подмосковье с 1 марта действуют новые требования к вывескам

Новые требования к оформлению вывесок и информации для потребителей начали действовать с 1 марта в России, в том числе в Подмосковье. Бизнес обязан размещать обязательные сведения на русском языке, а за нарушения предусмотрены штрафы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Федеральный закон № 168-ФЗ закрепил приоритет русского языка для всех надписей, предназначенных для неопределенного круга лиц. Изменения касаются магазинов, ресторанов, кафе, гостиниц, салонов красоты и других предприятий сферы услуг.

Согласно новым правилам, информация на вывесках, табличках с режимом работы, указателях внутри помещений, в меню и на ценниках должна быть представлена на русском языке. Иностранные слова допускаются только как дополнение — при этом русский текст должен быть идентичным по содержанию, равнозначным по размеру и оформлению. Исключение сделали для зарегистрированных товарных знаков и фирменных наименований, однако профиль деятельности, например «кофейня», «бар» или «отель», необходимо указывать на государственном языке.

Предпринимателям, включая сегмент HoReCa, необходимо проверить все информационные конструкции. Если используются надписи только на латинице — например, «Open», «Reception» или «Sale», — их нужно заменить или продублировать на русском языке.

Контроль за соблюдением требований возложен на Роспотребнадзор и местные органы власти. За нарушения предусмотрена административная ответственность, поэтому бизнесу рекомендуют заранее привести вывески и информационные материалы в соответствие с законом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — сказал Воробьев.