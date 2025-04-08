В Подмосковье реализуют более 30 проектов импортозамещения в легпроме на 8 млрд

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что в регионе с 2022 года было заявлено более 30 проектов технологического суверенитета в сфере производства легкой промышленности. Эта отрасль является одной из наиболее привлекательных для импортозамещения, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В Московской области за последние три года заявлено 34 проекта технологического суверенитета в сфере легкой промышленности, которая включает выпуск текстиля, одежды, обуви и другие виды производства. Объем инвестиций в эти проекты составляет более 8 млрд рублей, на новых предприятиях планируется создать порядка 2,5 тыс. рабочих мест. Легкая промышленность является важной частью экономики региона и страны в целом», — сообщила зампред Екатерина Зиновьева.

Например, компания «Промтент Север» построит в подмосковном Солнечногорске производство для выпуска стропы ПВХ — ленты текстильной с ПВХ-покрытием технического назначения. Аналогов этой продукции в России сейчас нет. Запустить новое предприятие инвестор планирует в следующем году.

Предприятие «Графиня К» построит новый производственный корпус в Долгопрудном, где планирует запустить производство высококачественных меховых изделий женской верхней одежды, поставки которой ранее осуществлялись из-за рубежа. Запуск объекта в эксплуатацию намечен на 2026 год.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.