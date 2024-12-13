В Подмосковье реализуется порядка 10 инвестпроектов в индустрии детских товаров

С 2022 года в Московской области заявлено порядка 10 инвестиционных проектов относящихся к индустрии детских товаров, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе заседания Координационного совета по промышленности «О задачах по развитию производства детских товаров в Российской Федерации до 2030 года».

«В 2022 году практически вся индустрия детских товаров была отнесена к сфере импортозамещения, что, в свою очередь, стало стимулом для активной инвестиционной деятельности в этой сфере. В Московской области за этот период было заявлено к реализации порядка 10 инвестпроектов, относящихся к индустрии детских товаров. Суммарный объем инвестиций по этим проектам — более 19 млрд рублей. Часть предприятий уже работают и выпускают продукцию, другие проекты еще в стадии реализации», — рассказала зампред Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что проекты реализуются в самых разных направлениях — это детское питание, игрушки, игровые площадки и многое другое.

Например, в прошлом году компания «Инфаприм» в г. о. Истра завершила реконструкцию и запустила в работу предприятие по производству энтерального питания и сухих молочных смесей для детей, которые являются заменителями грудного молока. Инвестиции в проект составили 4,2 млрд рублей.

Еще один проект в г. о. Истра в этом году был реализован компанией «Самоспас». На новом предприятии выпускаются средства для экстренной эвакуации людей. Этими спасательными системами, в частности, оснащаются школы и другие учебные заведения. Инвестиции в проект составили 1 млрд рублей.

Компания «Лебер», производящая игровые площадки, в этом году запустила уже второй завод в Подмосковье. Производственный мощности компании работают в г. о. Мытищи и г. о. Солнечногорск. Суммарный объем инвестиций в проекты превышает 500 млн рублей.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.