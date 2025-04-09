В Подмосковье развивают межрегиональную промышленную кооперацию

Делегация Ульяновской области, представляющая промышленность региона, постелила Московскую область с деловым визитом. В рамках визита гостям Подмосковья была предложена обширная деловая программа с посещением промышленных предприятий, работающих в области. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«За счет курса государства на обеспечение технологического суверенитета в России сегодня активно реализуются импортозамещающие проекты, появляются новые предприятия, начинается выпуск новой уникальной продукции. Только у нас в Подмосковье за последние три года заявлено больше 400 проектов технологического суверенитета с объемом инвестиций почти 440 млрд рублей. Появление новых производств стимулирует и появление новых промышленных цепочек, новых связей между предприятиями страны. Задача региональных властей — обеспечить эффективность этого сотрудничества. В рамках двухдневного визита делегация Ульяновской области мы уже определили массу точек соприкосновения между подмосковными и ульяновскими предприятиями. Безусловно, на региональном уровне компании смогут рассчитывать на всестороннюю поддержку в развитии таких связей», — отметил первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский.

В ходе визита делегация из Ульяновской области посетила целый ряд подмосковных предприятий в городских округах Ленинский, Подольск и Люберцы.

В состав делегации Ульяновской области вошли представители предприятий, работающих в машиностроении, авиастроении, металлообработке и многих других сферах. Как рассказал первый замминистра Евгений Подлипенский, в Подмосковье все эти отрасли активно развиваются и межрегиональное взаимодействие между региональными предприятиями имеет хороший потенциал для развития. Он также отметил, что в Московской области созданы привлекательные инвестиционные условия для развития промышленности, поэтому и в части развития инвестиционного сотрудничества между Подмосковьем и Ульяновской областью есть хорошие перспективы.

В марте этого года Московская область принимала делегацию Татарстана, которая также изучала возможности для межрегионального промышленного взаимодействия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.