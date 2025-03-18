В Подмосковье развивается производство пластмассовых и резиновых изделий

По итогам прошлого года предприятия Московской области, работающие в секторе производства резиновых и пластмассовых изделий отгрузили продукции почти на 360 млрд рублей. Этот сектор промышленности является одним из крупнейших в Подмосковье, здесь работает более 150 крупных и средних предприятий. Об этом рассказали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Свыше 28 тысяч человек работают на предприятиях, выпускающих резиновые и пластмассовые изделия в Подмосковье. Всего в этом секторе работают 154 крупных и средних организации. По итогам 2024 года предприятия отрасли отгрузили продукции на 357 млрд рублей. В номинальном выражении объемы отгрузки по сравнению с 2023 годом выросли на 13,4%», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В январе 2025 года производство резиновых и пластмассовых изделий в регионе также показало высокие темпы роста: по сравнению с аналогичным периодом 2025 года сектор вырос на 14,3%.

Производство пластмассовых и резиновых изделий в Подмосковье выросло, в том числе за счет реализации новых инвестиционных проектов в этой сфере. Например, в г. о. Егорьевск в конце прошлого года компания «Бытпласт» запустила в эксплуатацию новое оборудование, приобретенное в рамках реализации инвестпроекта по расширению производства изделий из пластика. Инвестиции составили 180 млн рублей.

Компания «Дмитровский завод РТИ» также в прошлом году в Дмитровском г. о. завершила строительство нового цеха по переработке утилизированных шин и оргтехники, что позволит предприятию увеличить объемы выпуска резиновой крошки и резинового порошка, которые используются, например, для строительства детских и спортивных площадок. При этом инвестор уже строит второй цех. Инвестиции в проект развития предприятия оцениваются в 500 млн рублей.

Еще одно предприятие отрасли — компания «ПОЛИСТАР» инвестировала около 100 млн рублей в проект по расширению производства автомобильных ковров и брызгозащиты в Сергиевом Посаде.

Компания «РВ Пласт» в рамках реализации проекта по увеличению производства изделий из пластмассы приступила к строительству новой площадки в Солнечногорском г. о. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 150 млн рублей.

Это только некоторые из инвестиционных проектов, уже реализованных и реализуемых в Московской области в сфере производства резиновых и пластмассовых изделий. Таким образом, в Подмосковье создается база для дальнейшего роста производственных показателей в этой отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.