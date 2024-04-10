В Подмосковье разработали сверхпрочное спортивное оборудование

Новую линейку комплексов для воркаута особой прочности запустили на предприятии в индустриальном парке «Есипово», сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Технология производства включает использование анодированного алюминия, который значительно повышает антикоррозийные свойства спортивного оборудования.

«В строительство и запуск предприятия в Солнечногорске компания инвестировала более 200 млн рублей. Часть средств компания компенсировала, воспользовавшись субсидией на приобретение и лизинг оборудования в рамках региональной программы „Модернизация“. На текущий момент предприятие уже производит продукцию в том числе с использованием инновационных разработок. Выйти на полную мощность инвестор планирует в мае этого года», — сообщила заместитель председателя правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На предприятии общей площадью 2,5 тыс. кв. метров в индустриальном парке «Есипово» производят уличное оборудование всех типов: площадки для воркаута и паркура, панна-футбола, баскетбольные и боксерские стойки, теннисные столы, спортивное оборудование для детей. Спортивные площадки и кластеры, созданные компанией, размещаются не только в Москве и Подмосковье, но и по всему миру.

«Наши комплексы прошли испытания и по сверхнагрузкам, и по климатическим особенностям разных стран. Мы уверены, что наша продукция не будет ржаветь, даже если установить ее на берегу моря, а краска не облезет, даже если на площадке будут заниматься круглосуточно. Поэтому на любую нашу продукцию мы предоставляем гарантию до 50 лет», — отметил генеральный директор компании Дмитрий Зайченко.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще есть 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.