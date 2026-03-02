В Подмосковье разработали новый ГОСТ для видеоаналитики

Национальный стандарт в сфере ситуационной видеоаналитики вступил в силу в России с 1 марта 2026 года. Документ разработан при участии подмосковной компании «ВИДЕОИНТЕЛЛЕКТ», резидента ОЭЗ «Дубна», и устанавливает единые метрики оценки таких систем, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Новый ГОСТ Р 72536—2026 определяет ключевые показатели для оценки функциональных характеристик систем ситуационной видеоаналитики и вводит унифицированные требования к тестированию алгоритмов. Теперь точность обнаружения событий, задержку обработки данных и корректность работы алгоритмов участники рынка смогут измерять по единой методике.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что компания «ВИДЕОИНТЕЛЛЕКТ» активно участвует в формировании нормативной базы в сфере видеонаблюдения.

«Это уже второй ГОСТ в данной области, инициированный подмосковной компанией. Он поможет государственным и корпоративным заказчикам определять поставщиков качественных услуг в сфере видеонаблюдения и видеоаналитики», — сказала Зиновьева.

Первый стандарт, подготовленный компанией, — ГОСТ Р 59385—2021 — закрепил единые термины и определения. По словам генерального директора ООО «ВИДЕОИНТЕЛЛЕКТ» Светланы Чертковой, рынок долгое время развивался без четких ориентиров качества.

«Новый стандарт устраняет этот барьер. Он позволит корпоративным клиентам и государственным структурам объективно оценивать эффективность систем видеоаналитики, опираясь на единые измеримые показатели», — пояснила Черткова.

Принятие ГОСТа особенно важно для госзаказчиков и корпоративного сектора, где закупочные процедуры требуют формализованных критериев. Наличие национального стандарта упрощает внедрение интеллектуальных систем видеонаблюдения на промышленных объектах, в транспорте и городской инфраструктуре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.