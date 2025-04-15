В Подмосковье расширят производство школьной одежды

На территории городского округа Дубна запланирован проект расширения существующего швейного предприятия. В рамках инвестпроекта будет создан дополнительный современный производственно-складской комплекс. Инвестором выступает индивидуальный предприниматель, владелец отечественного бренда одежды «Дима и Алиса», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Объем инвестиций в строительство производственно-складского объекта и закупку необходимого оборудования составит 35 млн рублей. Запуск производства запланирован на конец 2027 года. Сегодня на швейном предприятии предпринимателя уже работает около 50 сотрудников, новый производственный корпус позволит увеличить это число еще на 10 специалистов», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для расширения бизнеса индивидуальный предприниматель получил в аренду земельный участок на льготных условиях на территории Дубны.

«В настоящее время площадь производственных, технических и административных помещений существующего швейного предприятия составляет 1 765 кв. м. В рамках реализации проекта на предоставленном участке площадью 1 924 кв.м планируется строительство собственного швейного цеха и склада (от 800 кв.м), а также парковки», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Предприятие занимается производством школьной одежды для детей и подростков. Основную продукцию составляют жилеты, кардиганы, джемперы для мальчиков и девочек. К каждому школьному сезону создается новый модельный ряд с учетом модных трендов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.