В Подмосковье расширят экспорт продукции агропромышленного комплекса

«Сегодня важное направление развития российского экспорта — страны Африки. Это для нас новая и перспективная ниша, однако товаропроизводители высококачественной продукции часто сталкиваются с определенными сложностями при доставке и транспортировке товаров в этот регион. С целью минимизации подобных проблем и определения наиболее удобных и выгодных условий для организации товарного экспорта специалистами центра агропромышленного развития Московской области на еженедельной основе было принято решение проводить встречи с крупными компаниями. Так, на прошлой неделе состоялись два мероприятия, в ходе которых все участники получили ответы на интересующие вопросы», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

11 апреля была организована встреча с представителем турецкой логистической компании «ARKAS» в России. «ARKAS» осуществляет контейнерные перевозки в страны Северной Африки (Египет, Ливия, Тунис, Алжир, Марокко).

12 апреля проведена встреча с представителями российской логистической компании «FESCO». Основные международные контейнерные грузопотоки компании идут в континентальный Китай. Логистические возможности в перспективе распространятся и на страны Африки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.