В Подмосковье расширили платформу для старта агробизнеса

Платформа «Свое Фермерство» от Россельхозбанка дополнила раздел для стартапов новыми тематическими страницами по перспективным направлениям агробизнеса. Начинающие фермеры могут получить пошаговые рекомендации по запуску проектов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В разделе для стартапов появились материалы по разведению верблюдов и яков, выращиванию капусты, созданию питомников и организации производства выпечки. Каждое направление сопровождается описанием ключевых этапов запуска и базовых требований к ведению деятельности.

Пользователи получают пошаговые инструкции — от планирования и формирования бизнес-модели до выхода продукции на рынок. Материалы помогают оценить риски, выстроить производственные процессы и определить стратегию развития. В ведомстве отметили, что подробные рекомендации по нестандартным и перспективным направлениям позволяют начинающим аграриям увереннее реализовывать проекты.

В ближайшее время на платформе появится отдельный блок по агротуризму. В нем разъяснят, как создать дополнительный источник дохода, интегрировать туристическое направление в работу хозяйства без ущерба для основного производства и сформировать привлекательный туристический продукт на базе действующей фермы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.