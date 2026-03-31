В Подмосковье расширили онлайн-услугу для партнеров гарантийного фонда

В Московской области финансовые организации получили возможность онлайн уведомлять гарантийный фонд о закрытии кредитных договоров и займов. Новая опция доступна на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале появилась функция онлайн-уведомления Московского областного гарантийного фонда о закрытии кредитного договора или договора займа. Сервис доступен банкам и финансовым организациям, сотрудничающим с фондом.

«Услуга по оформлению поручительства фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства появилась в „цифре“ в 2024 году. Сейчас мы расширили ее, добавив возможность в онлайн-формате уведомлять о закрытии кредитного договора или договора займа. Кроме того, в электронную форму включили два умных сервиса, которые помогают минимизировать ошибки при заполнении заявки и ускорить подачу документов», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В числе новых цифровых решений — предпроверка наличия компании-партнера в реестре соглашений по ИНН, а также автозаполнение сведений о заявителе по ИНН, включая полное наименование, ОГРН и КПП.

Услуга «Предоставление поручительств гарантийным фондом Московской области» предоставляется бесплатно. Воспользоваться ею могут юридические лица — банки и финансовые организации, заключившие с фондом соглашение о сотрудничестве по программе поручительств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.