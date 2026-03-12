В Подмосковье работают более 60 тыс компаний креативных индустрий

Более 60 тыс компаний в 16 отраслях креативной сферы работают в Московской области, а их совокупная выручка за 2025 год превысила 350 млрд рублей. Регион входит в тройку лидеров по развитию креативной экономики и развивает меры поддержки бизнеса, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В Московской области в сфере креативных индустрий работают более 60 тыс компаний. Они представляют 16 направлений — от IT, кино и музыки до моды, дизайна, архитектуры, гастрономии и народных художественных промыслов. В отрасли задействованы как крупные предприятия, так и малый бизнес и самозанятые. По итогам 2025 года совокупная выручка компаний превысила 350 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.