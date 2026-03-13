В Подмосковье работают более 22 тыс предприятий быта

В Подмосковье более 22 тыс. предприятий бытового обслуживания ежедневно оказывают услуги жителям, а в сфере заняты свыше 89 тыс. человек. В преддверии Дня работников бытового обслуживания, который в 2026 году отмечается 15 марта, специалистов поблагодарили за вклад в развитие отрасли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Профессиональный праздник работников бытового обслуживания населения и ЖКХ ежегодно отмечается в третье воскресенье марта. В 2026 году он выпадает на 15 марта.

«Сегодня в Подмосковье действует более 22 тысяч предприятий бытового обслуживания населения, а численность работников превышает 89 тысяч человек. Сфера активно развивается — увеличивается число предприятий, расширяется перечень сервисов и создаются новые рабочие места. В прошлом году их прирост составил более 2 тысяч. Мы благодарим специалистов за профессионализм, ответственность и вклад в развитие потребительского рынка региона», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве уточнили, что к сфере бытовых услуг относятся ателье и мастерские по ремонту одежды, парикмахерские и салоны красоты, химчистки и прачечные, фотоуслуги и пункты бытового ремонта. Развитие таких предприятий повышает доступность сервисов для жителей и поддерживает малый и средний бизнес.

По итогам 2025 года больше всего новых точек бытового обслуживания открылось в Мытищах — 167, в Красногорске — 114, в Подольске — 85, в Балашихе — 78 и в Сергиевом Посаде — 67.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.