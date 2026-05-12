В Подмосковье работают более 200 производителей детских товаров

Более 200 предприятий выпускают детские товары в Московской области в 2026 году. Компании производят игрушки, одежду, обувь и спортивный инвентарь и получают финансовую поддержку региона, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Подмосковные компании выпускают игрушки, детскую одежду, обувь, спортивный инвентарь и другую продукцию для детей — сегодня этот сектор насчитывает более 200 компаний. Для бизнеса в регионе создан перечень финансовых и нефинансовых мер поддержки, среди получателей и производители детских товаров», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Региональными мерами поддержки уже воспользовались несколько предприятий. Производитель ортопедической обуви для детей «ПК Мега Ортопедик» из Раменского получил субсидию для социальных предприятий. Компания «Гермес» из Дмитрова, выпускающая игры и игрушки, получила субсидию по программе «Маркетплейсы». Производитель спортивных товаров для детей «Забава» из Домодедова воспользовался поручительством гарантийного фонда Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.