В Подмосковье проверили завод «Серволюкс Посад»

В Сергиево-Посадском округе специалисты госветслужбы провели выездную проверку предприятия «Серволюкс Посад», выпускающего продукцию из мяса птицы для торговых сетей и фастфуда. Нарушений ветеринарно-санитарных требований не выявлено, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалисты Сергиево-Посадской ветеринарной станции обследовали предприятие, которое работает с 2022 года и специализируется на глубокой переработке мяса птицы. В 2025 году здесь завершили инвестиционный проект по реконструкции главного производственного корпуса и запустили новый комплекс мощностью 24 тыс. тонн продукции в год.

Компания выпускает более 100 наименований продукции — от маринованных изделий и пельменей до полуфабрикатов, включая крылышки, наггетсы, стрипсы и байтсы. Продукция поставляется в крупные торговые сети и предприятия быстрого питания.

Во время проверки специалисты оценили все этапы производства — от приемки сырья до упаковки готовой продукции. Особое внимание уделили соблюдению технологических норм, качеству мойки и дезинфекции оборудования, санитарному состоянию помещений. Также были отобраны пробы с оборудования, рук и спецодежды сотрудников. По итогам обследования нарушений не выявлено, все процессы соответствуют установленным требованиям.

В ведомстве отметили, что подобные проверки на предприятии проводились и ранее — замечаний не фиксировалось. Жителям региона напоминают, что мясо птицы и другую продукцию животного и растительного происхождения следует приобретать в официальных точках продаж, где товары сопровождаются необходимыми ветеринарными документами. Информацию о ярмарках Подмосковья можно найти на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.