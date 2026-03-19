В Подмосковье проверили готовность АО «Воскресенское» к посевной

Подготовку к весенне-полевым работам оценили на молочном предприятии АО «Воскресенское» в Воскресенске. Хозяйство обеспечено техникой и ресурсами для производства кормов и сохраняет высокие показатели в молочном животноводстве, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалисты проверили ход подготовки к посевной кампании. Сельхозтехника проходит плановое обслуживание и находится в исправном состоянии. Предприятие полностью обеспечено ресурсами для самостоятельного производства кормов, а площадь сельхозугодий превышает 4 тыс. гектаров.

В министерстве отметили, что по итогам 2025 года Воскресенск занял второе место в регионе по продуктивности коров. Особой гордостью хозяйства стала самая продуктивная корова России по кличке Шабера.

Сейчас в стаде насчитывается 814 дойных коров. Средняя продуктивность достигла 11 917 кг молока на одну корову в год, что на 543 кг больше показателя предыдущего года. Общий надой составил 9 667 тыс. тонн. В хозяйстве подчеркивают, что качественная подготовка к полевым работам позволяет сформировать надежную кормовую базу и напрямую влияет на рост продуктивности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год Компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.